Гризманн и Коста - в атаке "Атлетико" на матч с "Барселоной"

Стал известен состав "Атлетико" на матч 27-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". С первых минут в атаке у мадридцев сыграют Антуан Гризманн и Диегу Коста.

Полностью заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной" выглядит следующим образом:

Стартовый состав: Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Партей, Габи, Коке - Гризманн, Коста;

Запасные: Вернер, Лукас, Хуанфран, Витоло, Торрес, Корреа, Гамейро.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.