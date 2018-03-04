Гризманн и Коста - в атаке "Атлетико" на матч с "Барселоной"

Стал известен состав "Атлетико" на матч 27-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". С первых минут в атаке у мадридцев сыграют Антуан Гризманн и Диегу Коста.
Полностью заявка "Атлетико" на матч с "Барселоной" выглядит следующим образом:
Стартовый состав: Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис - Сауль, Партей, Габи, Коке - Гризманн, Коста;
Запасные: Вернер, Лукас, Хуанфран, Витоло, Торрес, Корреа, Гамейро.
Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
🏧👥 | ALINEACIÓN– Atlético de Madrid (@Atleti) 4 марта 2018 г.
¡Te presentamos a los ONCE rojblancos que jugarán el PARTIDAZO hoy!
🔴⚪️🔴¡Vamos, Atleti, vamos! 🎶#AúpaAtleti #BarçaAtleti pic.twitter.com/xM1f6qPXmm