Голы Дадзы и Орельяны принесли победу "Валенсии" над "Реалом"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании "Реал" уступил "Валенсии" - 1:2. В составе "Летучих мышей" забитыми голами отличились Симоне Дзадза и Фабиан Орельяна. Таким образом, подопечные Воро прервали беспроигрышную серию мадридцев, которые не уступали во внутреннем первенстве на протяжении четырех матчей.

Чемпионат Испании

Ла лига

16-й тур

"Валенсия" - "Реал" - 2:1 (2:1)

Голы: Дзадза, 4 (1:0). Орельяна, 9 (2:0). Криштиану Роналду, 44 (2:1).

"Валенсия": Диегу Алвес, Жоау Канселу, Мангала, Гарай, Хосе Гайя, Эль-Хаддади, Перес, Парехо, Орельяна (Солер, 56), Нани (Сикейра, 39), Дзадза (Марио Суарес, 74).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан (Начо, 73), Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Васкес, 76), Родригес (Бэйл, 62), Бензема, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дзадза, 19. Карвахаль, 29. Эль-Хаддади, 43. Перес, 54. Варан, 59. Мангала, 67. Парехо, 90.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

22 февраля. Валенсия. Стадион "Mestalla".