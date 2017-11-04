Гол на первой минуте матча принес "Алавесу" победу над "Эспаньолом"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Алавес" обыграл "Эспаньол" со счетом 1:0. Это всего лишь второй матч в сезоне, в котором "Алавес" набрал очки.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Алавес" – "Эспаньол" – 1:0 (1:0)

Гол: Сантос, 1.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Марипан, Дьегес, Томас Пина (Медран, 67), Вакасо (Торрес, 90), Гарсия, Эль-Хаддади, Педраса, Сантос (Кркич, 82).

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Кариколь, Эрмосо, Хурадо (Мелендо, 73), Фуэго, Виктор Санчес (Налду, 46), Дардер, Пьятти (Серхио Гарсия, 82), Леу Баптистан, Морено.

Предупреждения: Дьегес, 16. Эрмосо, 21. Педраса, 27. Томас Пина, 51. Эли, 58. Медран, 74. Гарсия, 77. Сантос, 79.

Удаление: Эрмосо, 40.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).