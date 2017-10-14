Гол Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Хетафе" в сотом матче Зидана

"Реал" в матче 8-го тура чемпионата Испании в гостях победил "Хетафе" со счетом 2:1. Победный гол на 85-й минуте забил Криштиану Роналду. Для португальца это первый гол в ла лиге этого сезона.

Еще один мяч в составе "Королевского клуба" забил Карим Бензема. У хозяев отличился Хорхе Молина.

Мадридцы установили новый рекорд чемпионата Испании, победив в 13-м выездном матче ла лиги подряд. Ранее он делил рекорд с "Барселоной" (по 12 побед).

"Реал" благодаря этой победе поднялся на второе место в турнирной таблице. "Хетафе" идет на 14-м месте. Добавим, что прошедшая встреча стала сотой для Зинедина Зидана в качестве главного тренера мадридцев.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

"Хетафе" - "Реал" - 1:2 (0:1)

Голы: Бензема, 39 (0:1). Хорхе Молина, 56 (1:1). Криштиану Роналду, 85 (1:2).

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Джене, Кала, Антунеш, Хименес (Портильо, 15), Арамбарри (Бруно Гонсалес, 84), Бергара, Фажр, Ндиай (Ласен, 68), Хорхе Молина.

"Реал": Касилья, Хакими, Начо, Серхио Рамос, Марселу (Эрнандез, 72), Васкес (Иско, 72), Льоренте, Кроос, Асенсио, Бензема (Майораль, 81), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Арамбарри, 34. Кроос, 48. Начо, 58. Ласен, 85. Эрнандез, 90+4.

Судья: Мартинес Мунуэра.

14 октября. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.