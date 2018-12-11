Гол Адуриса принес "Атлетику" первую победу за 3,5 месяца

"Атлетик" обыграл "Жирону" в матче 15-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету Арица Адуриса. Нападающий реализовал пенальти на 91-й минуте.

Баски одержали первую победу в чемпионате с августа месяца. Неудачная серия команды продлилась 13 матчей.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Атлетик" - "Жирона" - 1:0 (0:0)

Гол: Адурис, 90+2 - с пенальти.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 76), Дани Гарсия, Адурис, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 62), Кордоба (Икер Муниаин, 82).

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе, Борха, Порту (Лосано, 72), Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 62), Пере Понс, Гранель, Порро, Стуани (Думбья, 89).

Предупреждения: Эчеварриа, 55. Нуньес, 78. Капа, 81. Хуанпе, 83.

Судья: Прието Иглесиас.

10 декабря. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".