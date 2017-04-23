Главные видеомоменты класико "Реала" и "Барселоны"

В воскресенье в чемпионате Испании состоялся главный матч сезона – встречались заклятые соперники "Реал" и "Барселона".

"СЭ" показывает ключевые моменты игры.

Все началось с падения Криштиану Роналду в штрафной соперника. Но судья не поверил артистизму португальца и не стал давать пенальти.

#ElClasico Был ли пенальти на Криштиану?pic.twitter.com/WZKOT84Gwv – СЭ Футбол (@football_se) April 23, 2017 Счет в игре был открыт уже на 28-й минуте. После розыгрыше углового на добивании самым расторопным оказался полузащитник "Королевского клуба" Каземиру. Он посылал мяч уже в пустые ворота – вратарь был отыгран.

... pic.twitter.com/sTuJyjKcaT – TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017 Каталонцы сумели отыграться еще до перерыва. Лионель Месси, не забивавший в шести класико подряд, прервал сухую серию. Таким образом на счету аргентинской суперзвезды стало 22 гола в принципиальных встречах, и он безоговорочный лидер по этому показателю.

...... pic.twitter.com/xYSo8xg6wu – TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017 Еще в ходе первой половины игры болельщики сине-гранатовых возмущались тем, что судьи не заметили фол Каземиру на Месси. Мадридец наступил на ногу берселонцу, правда, свисток арбитра промолчал.

pic.twitter.com/pZKPCQxegt – TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017 А не задолго до этого Каземиру вновь не по правилам остановил Месси.

...: pic.twitter.com/2wN3atupwz – TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017 Но беда к мадридцам не пришла одна – практически сразу после гола рефери удалил капитана команды Серхио Рамоса за подкад двумя ногами под Месси.