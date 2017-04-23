Главные видеомоменты класико "Реала" и "Барселоны"

В воскресенье в чемпионате Испании состоялся главный матч сезона – встречались заклятые соперники "Реал" и "Барселона".
"СЭ" показывает ключевые моменты игры.
Все началось с падения Криштиану Роналду в штрафной соперника. Но судья не поверил артистизму португальца и не стал давать пенальти.
#ElClasico Был ли пенальти на Криштиану?pic.twitter.com/WZKOT84Gwv– СЭ Футбол (@football_se) April 23, 2017
Счет в игре был открыт уже на 28-й минуте. После розыгрыше углового на добивании самым расторопным оказался полузащитник "Королевского клуба" Каземиру. Он посылал мяч уже в пустые ворота – вратарь был отыгран.
... pic.twitter.com/sTuJyjKcaT– TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017
Каталонцы сумели отыграться еще до перерыва. Лионель Месси, не забивавший в шести класико подряд, прервал сухую серию. Таким образом на счету аргентинской суперзвезды стало 22 гола в принципиальных встречах, и он безоговорочный лидер по этому показателю.
...... pic.twitter.com/xYSo8xg6wu– TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017
Еще в ходе первой половины игры болельщики сине-гранатовых возмущались тем, что судьи не заметили фол Каземиру на Месси. Мадридец наступил на ногу берселонцу, правда, свисток арбитра промолчал.
April 23, 2017
А не задолго до этого Каземиру вновь не по правилам остановил Месси.
Тот самый подкат Каземиру. Заслуживает удаления? #ElClasico #Messipic.twitter.com/nhjj0HKY2F– СЭ Футбол (@football_se) April 23, 2017
Во втором тайме вперед "Барсу" вывел Иван Ракитич, потрясающим ударом поразивший ворота Кейлора Наваса.
...: pic.twitter.com/2wN3atupwz– TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017
Но беда к мадридцам не пришла одна – практически сразу после гола рефери удалил капитана команды Серхио Рамоса за подкад двумя ногами под Месси.
За что удалили Серхио Рамоса #ElClasico #Messi #Ramospic.twitter.com/ONVCbk3psw– СЭ Футбол (@football_se) April 23, 2017
Но и это не сломило дух хозяев – Марселу прошел по флангу, прострелил в штрафную, а там быстрее всех сориентировался Хамес Родригес – 2:2!
((( pic.twitter.com/kq0GoFpIBk– TvTHQ2 (@TvTHQ_) April 23, 2017
И все-таки Месси привел свою команду к победе. Уже в компенсированное время аргентинец забил 500-й гол за "Барселону" и окончательно оформил звание самого полезного футболиста игры.
Вот он – 500-й гол Месси за "Барсу" #ElClasico #Messi #FORCABARCA pic.twitter.com/IMuQANWcFs– Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 23, 2017