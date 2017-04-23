23:45 23 апреля | ФУТБОЛ — Испания

Главные видеомоменты класико "Реала" и "Барселоны"

Воскресенье. Барселона. "Реал" - "Барселона" 2:3. 90+2-я минута. Лионель МЕССИ радуется юбилейному голу. Фото AFP
Воскресенье. Барселона. "Реал" - "Барселона" 2:3. 90+2-я минута. Лионель МЕССИ радуется юбилейному голу. Фото AFP
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В воскресенье в чемпионате Испании состоялся главный матч сезона – встречались заклятые соперники "Реал" и "Барселона".

"СЭ" показывает ключевые моменты игры.

Все началось с падения Криштиану Роналду в штрафной соперника. Но судья не поверил артистизму португальца и не стал давать пенальти.

Счет в игре был открыт уже на 28-й минуте. После розыгрыше углового на добивании самым расторопным оказался полузащитник "Королевского клуба" Каземиру. Он посылал мяч уже в пустые ворота – вратарь был отыгран.

Каталонцы сумели отыграться еще до перерыва. Лионель Месси, не забивавший в шести класико подряд, прервал сухую серию. Таким образом на счету аргентинской суперзвезды стало 22 гола в принципиальных встречах, и он безоговорочный лидер по этому показателю.

Еще в ходе первой половины игры болельщики сине-гранатовых возмущались тем, что судьи не заметили фол Каземиру на Месси. Мадридец наступил на ногу берселонцу, правда, свисток арбитра промолчал.

А не задолго до этого Каземиру вновь не по правилам остановил Месси.

Во втором тайме вперед "Барсу" вывел Иван Ракитич, потрясающим ударом поразивший ворота Кейлора Наваса.

Но беда к мадридцам не пришла одна – практически сразу после гола рефери удалил капитана команды Серхио Рамоса за подкад двумя ногами под Месси.

Но и это не сломило дух хозяев – Марселу прошел по флангу, прострелил в штрафную, а там быстрее всех сориентировался Хамес Родригес – 2:2!

И все-таки Месси привел свою команду к победе. Уже в компенсированное время аргентинец забил 500-й гол за "Барселону" и окончательно оформил звание самого полезного футболиста игры.

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