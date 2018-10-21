Гари Линекер: "Как может получить "Золотой мяч" кто-то, кроме Месси?"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в очередной раз подчеркнул, что Лионель Месси является лучшим футболистом мира. Форвард "Барселоны" в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) забил мяч и отдал результативную передачу. На 26-й минуте игры он покинул поле из-за травмы руки.

"Я думаю, что те, кто присуждают "Золотые мячи", просто не смотрят ла лигу. Иначе как может получить награду кто-то, кроме Месси? Превосходная передача и прекрасный гол в первые 15 минут матча", - написал Линекер в Твиттере.