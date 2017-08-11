Гарая освистали на презентации "Валенсии"

Эсекиэль Гарай принял участие в презентации команды "Валенсии", которая проходит в эти минуты. Болельщики освистали 30-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в "Спартак". Красно-белые заплатят за защитника около 20 миллионов евро, им осталось лишь согласовать личный контракт с игроком.

"Спартаку" осталось согласовать условия контракта с Гараем?