Гарая освистали на презентации "Валенсии"

Эсекиэль Гарай принял участие в презентации команды "Валенсии", которая проходит в эти минуты. Болельщики освистали 30-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в "Спартак". Красно-белые заплатят за защитника около 20 миллионов евро, им осталось лишь согласовать личный контракт с игроком.
"Спартаку" осталось согласовать условия контракта с Гараем?
Ezequiel Garay, a punt d'anar-se'n al Spartak, es rebut amb xiulits. pic.twitter.com/tpZRKIZCnH– Blanquinegres (@Blanquinegres) 11 августа 2017 г.