22:13 | Футбол — Испания

Гарая освистали на презентации "Валенсии"


Эсекиэль Гарай принял участие в презентации команды "Валенсии", которая проходит в эти минуты. Болельщики освистали 30-летнего аргентинца. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в "Спартак". Красно-белые заплатят за защитника около 20 миллионов евро, им осталось лишь согласовать личный контракт с игроком.

"Спартаку" осталось согласовать условия контракта с Гараем?

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