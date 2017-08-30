Гарай вернулся в общую группу игроков "Валенсии"

Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Футболист, в услугах которого бы заинтересован "Спартак", ранее был выведен из состава главной команды в связи с вероятным уходом.
Во вторник появилась информация о том, что в наступившем сезоне аргентинец продолжит выступления за "летучих мышей".
📷Ya tenemos a @Garay_24 de vuelta con el grupo– Valencia CF (@valenciacf) 30 августа 2017 г.
¡Y con una gran sonrisa! 😀
Bienvenido de nuevo 😉#SomVCF pic.twitter.com/uoLWPXiwT4