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13:22 | Футбол — Испания

Гарай вернулся в общую группу игроков "Валенсии"


Защитник "Валенсии" Эсекиэль Гарай приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Футболист, в услугах которого бы заинтересован "Спартак", ранее был выведен из состава главной команды в связи с вероятным уходом.

Во вторник появилась информация о том, что в наступившем сезоне аргентинец продолжит выступления за "летучих мышей".

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