Форвард "Реала" отклонил предложения 20 клубов

Нападающий "Реала" Мариано Диас во время зимнего трансферного окна отклонил предложения о трансфере от 20 клубов, информирует Marca. В частности, 23-летний форвард отказал "Севилье", "Вильярреалу", "Малаге", "Эспаньолу", хихонскому "Спортингу", "Лацио", "Фиорентине", "Дженоа", "Марселю", "Вест Хэму", "Лестеру", "Саутгемптону" и "Айнтрахту".

Несмотря на минимальную игровую практику, доминиканец хочет доказать свою состоятельность главному тренеру "Королевского клуба" Зинедину Зидану до конца текущего сезона. На счету Мариано 9 матчей (223 минуты) в трех турнирах и пять забитых голов.