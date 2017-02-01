23:41 1 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Форвард "Реала" отклонил предложения 20 клубов

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Нападающий "Реала" Мариано Диас во время зимнего трансферного окна отклонил предложения о трансфере от 20 клубов, информирует Marca. В частности, 23-летний форвард отказал "Севилье", "Вильярреалу", "Малаге", "Эспаньолу", хихонскому "Спортингу", "Лацио", "Фиорентине", "Дженоа", "Марселю", "Вест Хэму", "Лестеру", "Саутгемптону" и "Айнтрахту".

Несмотря на минимальную игровую практику, доминиканец хочет доказать свою состоятельность главному тренеру "Королевского клуба" Зинедину Зидану до конца текущего сезона. На счету Мариано 9 матчей (223 минуты) в трех турнирах и пять забитых голов.

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Материалы REN-TV

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