Флорентино Перес: "Постараемся обыграть "Барселону" так же, как и "Манчестер Юнайтед"

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что команду ждут два тяжелых матча в Суперкубке Испании против "Барселоны". Он также добавил, что мадридцы постараются обыграть соперника так же, как и накануне "Манчестер Юнайтед" (2:1) во встрече за Суперкубок УЕФА.

– У "Барселоны" отличная команда, нас ждут два очень тяжелых матча, – приводит Marca слова Переса. – Постараемся обыграть их так же, как и "МЮ".

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 13 августа на "Камп Ноу", ответный – в ночь на 17 августа на "Сантьяго Бернабеу".