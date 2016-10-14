Фергюсон пытался продать Криштиану Роналду в "Барселону"?

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон пытался продать форварда "Реала" Криштиану Роналду в "Барселону". Как сообщает AS, когда наставник понял, что не сможет удержать португальца в команде, он сделал все, чтобы Криштиану Роналду не перешел в "Реал". По данным источника, Фергюсон связывался с представителями "Барселоны", чтобы предложить каталонцам купить игрока. Но у них были другие планы.

О желании Криштиану Роналду уйти в "Реал" Фергюсон якобы узнал в 2007 году, но сумел убедить его продлить контракт до 2012 года. При этом "Реал" был готов выплатить сумму отступных за португальца, но Фергюсон сумел убедить форварда остаться до 2009 года, когда и состоялся переход.