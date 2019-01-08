Фабрегас и Месси стали акционерами клуба Пике

Хавбек "Челси" Сеск Фабрегас и нападающий "Барселоны" Лионель Месси приобрели часть акций клуба "Андорра", владельцем которого является защитник каталонского клуба Жерар Пике, информирует Diariandorra.ad.

По мнению последнего, звездные имена помогут привлечь дополнительных спонсоров, что впоследствии даст клубу возможность получить статус профессионального.

Напомним, Пике приобрел клуб несколько недель назад. Коме того, он должен заплатить еще 200 тысяч евро, которые имел клуб в виде долгов. В данный "Андорра" выступает в пятом дивизионе Испании.