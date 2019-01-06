"Эйбар" - "Вильярреал": видеотрансляция матча - в 14.00

В матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 6 января, "Эйбар" примет "Вильярреал".

Клубы - соседи по турнирной таблице. На счету обоих по 21 очку после 17 игр.

Winline оценивает шансы команд на победу как почти равные - 2.26 на хозяев, 3.16 на гостей и 3.43 на ничью.

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