Эвертон Рибейру: "Роналду ушел из "Реала", испугавшись Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку"

Бывший партнер Винисиуса Жуниора по "Фламенго" Эвертон Рибейру предрек бразильцу великое будущее.

- Винисиусу только-только исполнилось 18. Я думаю, в "Реале" он станет эталонным игроком, - цитирует O Dia Рибейру. - Если он играл на таком уровне во "Фламенго" в 17 лет, он будет топ-футболистом. Роналду ушел из "Реала" потому, что испугался Винисиуса. Он знал, что сядет на лавку.

"Реал" объявил о достижении соглашения с "Фламенго" о переходе Винисиуса летом 2017 года. 20 июля нынешнего года договор между действующим победителем Лиги чемпионов и 18-летним форвардом вступил в силу. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.