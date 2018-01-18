"Эспаньол" прервал беспроигрышную серию "Барселоны", Месси не забил пенальти

"Эспаньол" выиграл у "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 1:0. Единственный мяч в концовке встречи провел Оскар Мелендо. Лидер атак каталонцев Лионель Месси не реализовал пенальти. По ходу поединка болельщик попал мелким предметом во вратаря "Барсы" Яспера Силлессена. Голкипер смог продолжить встречу.

Отметим, что "Барса" до сегодняшнего дня не проигрывала 29 игр подряд.

Ответный матч состоится на поле "Барсы" 25 января.

⚽️ Lionel Messi penalty miss for Barcelona vs Espanyol... pic.twitter.com/dO9cs3r81U – D9INE (@CY_LEGACY_) 17 января 2018 г.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Эспаньол" - "Барселона" - 1:0 (0:0)

Гол: Мелендо, 88.

Нереализованный пенальти: Месси, 62 (вратарь).

"Эспаньол": Диего Лопес, Наварро, Налду, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь (Вила, 58), Виктор Санчес, Фуэго (Мелендо, 75), Гранеро, Дардер (Леу Баптистан, 46), Морено.

"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Динь, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 54), Алейш Видаль, Аленья (Луис Суарес, 59), Суарес (Рафинья, 78), Месси.

Предупреждения: Кариколь, 43. Аленья, 45+1. Жорди Альба, 55. Морено, 61. Ракитич, 82. Фермален, 84. Виктор Санчес, 86. Давид Лопес, 90+1. Луис Суарес, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.