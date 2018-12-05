"Эспаньол" переиграл "Кадис" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Эспаньол" с минимальным счетом выиграл у "Кадиса" и вышел в 1/8 финала, благодаря голу на выезде. В первом матче каталонцы проиграли со счетом 1:2.

Кубок Испании

1/16 финала

"Эспаньол" - "Кадис" - 1:0 (0:0)

Гол: Перес, 76.

"Эспаньол": Роберто, Росалес, Давид Лопес, Эрмосо, Педроса, Дардер, Рока, Мелендо (Виктор Санчес, 80), Пьятти (Перес, 73), Леу Баптистан, Пуадо (Борха Иглесиас, 62).

Предупреждение: Виктор Санчес, 85.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

4 декабря. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".