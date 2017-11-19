Эрнесто Вальверде: "Желтая карточка для Пике - это перебор"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что защитник его команды Жерар Пике не должен был получать желтую карточку в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (3:0). Из-за перебора предупреждений он пропустит следующую игру с "Валенсией".

– Карточка могла быть получена, и это случилось. Мне нечего тут оценивать, – цитирует AS Вальверде. – Да, я протестовал во время игры, поскольку Пике дали карточку за инцидент с игроком, который сам постоянно ищет контакта. Я считал, что судья ошибся. Желтая карточка – это перебор.