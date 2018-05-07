Эрнесто Вальверде: "Удивлен, что Серхи Роберто ударил Марселу"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:2) отметил, что Серхи Роберто совершил странный фол на Марселу, ударив того в лицо. По его словам, необходимо посмотреть повторы, чтобы во всем разобраться.

- Было много спорных эпизодов, нужно смотреть повторы, - приводит Marca слова Вальверде. - Фол Серхи Роберту был странным. Я удивлен, что он ударил Марселу в лицо. В таких играх всегда будет напряженность. Сегодня она была с первой минуты.