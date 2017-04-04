Эрнесто Вальверде: "Барселона"? Сначала нужно поговорить с президентом "Атлетика"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде отметил, что еще не определился со своим будущим. Представители испанской прессы снова задали ему вопрос о возможной работе в "Барселоне". Ранее сообщалось, что стороны ведут переговоры, но каталонский клуб официально опроверг эту информацию. В конце сезона "Барсу" покидает Луис Энрике.

- Для начала мне нужно поговорить с президентом "Атлетика", - приводит sport.es слова Вальверде. - Возможно, этот сезон и будет для меня последним в команде. Но все официально я сообщу после разговора.