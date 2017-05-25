Энрике Сересо: "Сомневаюсь, что кто-то сможет заплатить сумму отступных за Гризманна"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не удивлен словами нападающего команды Антуана Гризманна. Француз заявил, что уже готов покинуть мадридский клуб.

– Меня не удивляет, что он сделал такое заявление, – цитирует AFP Сересо. – Каждый день на протяжении нескольких месяцев журналисты задают ему один и тот же вопрос. Думаю, его уже это раздражает, поскольку все и так знают ситуацию. Гризманн наш игрок, и у него контракт до 2021 года. Он никогда мне ничего не говорил по поводу ухода. Не было предложений от "Манчестер Юнайтед", никто не говорил, что готов заплатить сумму отступных. И не думаю, что кто-то сможет это сделать.