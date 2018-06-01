Экс-наставник "Спартака" может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", утверждает The Sun. Вчера Зинедин Зидан​ объявил об отставке с поста наставника "королевского клуба".

Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.

В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб "Аль-Райян".