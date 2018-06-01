Экс-наставник "Спартака" может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", утверждает The Sun. Вчера Зинедин Зидан объявил об отставке с поста наставника "королевского клуба".
Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.
В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб "Аль-Райян".
Player124
Даёшь Лаудрупа в Реал! Вот смеху-то будет! А если повезёт, то Реал вообще в кризис рухнет.
18:57
Flamenco
Уверяю вас! Спартак им не интересен, денег не хватит, придётся всю ферму продат))
18:47
баламошка
Скоро будут бывшие тренеры Реала пытаться попасть в Спартак.
18:40