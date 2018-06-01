18:32 | Футбол — Испания

Экс-наставник "Спартака" может возглавить "Реал"

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Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп может стать новым главным тренером "Реала", утверждает The Sun. Вчера Зинедин Зидан​ объявил об отставке с поста наставника "королевского клуба".

Агент 53-летнего специалиста Байрам Тутумлу сообщил, что контактировал с представителями мадридского клуба, которые подтвердили, что рассматривают кандидатуру датчанина. Лаудруп выступал в составе "Реала" на позиции полузащитника с 1994 по 1996 год.

В настоящее время специалист возглавляет катарский клуб "Аль-Райян".

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Player124

Даёшь Лаудрупа в Реал! Вот смеху-то будет! А если повезёт, то Реал вообще в кризис рухнет.

18:57

Flamenco

Уверяю вас! Спартак им не интересен, денег не хватит, придётся всю ферму продат))

18:47

баламошка

Скоро будут бывшие тренеры Реала пытаться попасть в Спартак.

18:40

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