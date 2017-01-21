Дубль Рамоса принес "Реалу" победу над "Малагой"

В игре 19-го тура чемпионата Испании "Реал" оказался сильнее "Малаги" – 2:1. В составе хозяев поля дублем отметился защитник Серхио Рамос, у гостей отличился полузащитник Хуанпи.

Мадридцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, опережая "Барселону" на пять очков. "Малага" занимает 14-е место.

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19-й тур

"Реал" – "Малага" – 2:1 (2:0)

Голы: Серхио Рамос, 35 (1:0). Серхио Рамос, 43 (2:0). Аньор, 63 (2:1).

"Реал": Навас, Начо, Варан, Серхио Рамос, Марселу (Иско, 25), Модрич (Ковачич, 78), Каземиру, Кроос, Васкес, Бензема (Мората, 82), Криштиану Роналду.

"Малага": Камени, Росалес, Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос (Демикелис, 73), Аньор, Камачо, Ресио, Пабло Форнальс, Кастро (Хони, 67), Пеньяранда (Сантос, 79).

Предупреждения: Каземиру, 37. Хуан Карлос, 39. Камачо, 78. Сантос, 85. Васкес, 85.

Судья: Хиль Мансано.

21 января. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.