Дубль Порту принес "Жироне" победу над "Райо Вальекано"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Жирона" дома обыграла "Райо Вальекано" со счетом 2:1. Этой победой "Жирона" прервала пятиматчевую серию без выигранных встреч. "Райо Вальекано" же не может победить шесть туров кряду.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

"Жирона" – "Райо Вальекано" – 2:1 (2:0)

Голы: Порту, 34 – с пенальти (1:0). Порту, 45 (2:0). Гальвес, 61 (2:1).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Хуанпе (Алькала, 50), Адай (Планас, 9), Борха, Порту (Робертс, 58), Дуглас Луис, Пере Понс, Порро, Лосано.

"Райо Вальекано": Гарсия, Амат, Адвинкула, Гальвес (Алегрия, 82), Алекс Морено, Трехо, Имбула, Комесанья, Какюта (Посо, 50), Эмбарба, Рауль де Томас (Альваро Гарсия, 66).

Предупреждения: Гальвес, 33. Трехо, 60. Дуглас Луис, 72. Алекс Морено, 73.

Удаление: Лосано, 88.

Судья: Мунуэра Монтера (Испания).

27 октября. Жирона. Стадион Montilivi.