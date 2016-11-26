Дубль Криштиану Роналду помог "Реалу" одолеть "Спортинг" из Хихона

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл хихонский "Спортинг" – 2:1. Дублем отметился Криштиану Роналду. При этом форвард гостей Дуйе Чоп в концовке встречи не реализовал пенальти.

Мадридцы упрочили свое лидерство, временно увеличив свой отрыв от идущей второй "Барселоны" до семи очков. "Спортинг" пока идет 18-м.

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13-й тур

"Реал" – "Спортинг" – 2:1 (2:1)

Голы: Криштиану Роналду, 5 – с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 18 (2:0). Кармона, 35 (2:1).

Нереализованный пенальти: Чоп (С), 78 (мимо).

"Реал": Навас, Данилу, Серхио Рамос (Марселу, 72), Пепе, Начо, Ковачич (Иско, 81), Модрич, Родригес (Асенсио, 72), Васкес, Бензема, Криштиану Роналду.

"Спортинг": Диего Мариньо, Дуглас, Лильо Кастельяно, Мере, Аморебьета, Лопес, Кармона (Борха Вигера, 76), Альварес, Аит-Атман (Касес, 81), Мойсес Гомес (Родригес Ромеро, 76), Чоп.

Предупреждения: Аморебьета, 40. Аит-Атман, 61. Кармона, 66. Начо, 77.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

26 ноября. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча "Реал" - "Спортинг"