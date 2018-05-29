Друг Роналду: "Криштиану не хочет уходить из "Реала", но ему явно недоплачивают"

Журналист и друг Криштиану Роналду Нуну Гомеш в своей колонке для AS отметил, что игрок не хочет покидать "Реал". Также обозреватель подчеркнул, что 33-летний форвард недоволен своей зарплатой в клубе.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что Роналду точно покинет "Реал", если не добьется улучшения контракта. Больше португальца в мире зарабатывают только Лионель Месси и Неймар.

- Я не думаю, что Криштиану уйдет, однако он очень раздражен тем, что ему так и не продлили контракт на улучшенных финансовых условиях, - написал Гомеш. - Я уверен, что "Реал" и Роналду все-таки придут к взаимопониманию в данном вопросе, ведь Криштиану – лучший в мире игрок. Но совершенно очевидно, что ему явно недоплачивают.

Он хочет к себе такого же отношения, как в "Барселоне" чтят и уважают Хави, Иньесту и Месси. Со всеми ними были продлены контракты на улучшенных условиях. А это делает игрока счастливым, удовлетворенным, так как он получает деньги, которые действительно заслужил.



Отмечу, что отношения между Роналду и Флорентино Пересом заметно охладели. Президент обещал, что продлит контракт игроку и увеличит ему зарплату. Когда Роналду обратился с просьбой продлить соглашение, ему ответили, что сейчас не лучшее время. Сезон завершился, и ничего не произошло.

Для Роналду нет лучше клуба, чем "Реал". Он любит Мадрид. Им интересуются "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", но он не хочет никуда уходить. Криштиану убежден, что именно в "Реале" он завоюет больше число трофеев и "Золотых мячей".