"Реал" обменяет Роналду на Неймара?

Форвард Криштиану Роналду покинет "Реал", если клуб не повысит ему зарплату, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Официально 33-летний португалец объявит о своем будущем 4 июня.
Роналду недоволен, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на все свои достижения. Португалец 5 раз выигрывал Лигу чемпионов (больше только экс-полузащитник "Реала" Франсиско Хенто - 6 раз ) и становился лучшим бомбардиром последних шести розыгрышей турнира.
"Реал" не готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду и рассматривает вариант с его обменом на Неймара с доплатой. В свою очередь "ПСЖ" готов предложить португальцу зарплату, которую он хочет в мадридском клубе.
В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.
ЗЮК:
маленький пони,ты же ртом работаешь,там брить нечего.
20:33
Flamenco
пеналу на пенсию, пускай хари зарабатывает для семьи ))
20:31
маленький пони
педрилка расплакалась, не хватает деньги на эпилятор для задницы.) вали уже и не ной, заднеприводное чудовище.
20:19