19:50 | Футбол — Испания

"Реал" обменяет Роналду на Неймара?

Криштиану РОНАЛДУ. Фото AFP
Криштиану РОНАЛДУ. Фото AFP
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Форвард Криштиану Роналду покинет "Реал", если клуб не повысит ему зарплату, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Официально 33-летний португалец объявит о своем будущем 4 июня.

Роналду недоволен, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на все свои достижения. Португалец 5 раз выигрывал Лигу чемпионов (больше только экс-полузащитник "Реала" Франсиско Хенто - 6 раз и становился лучшим бомбардиром последних шести розыгрышей турнира.

"Реал" не готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду и рассматривает вариант с его обменом на Неймара с доплатой. В свою очередь "ПСЖ" готов предложить португальцу зарплату, которую он хочет в мадридском клубе.

В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК:

маленький пони,ты же ртом работаешь,там брить нечего.

20:33

Flamenco

пеналу на пенсию, пускай хари зарабатывает для семьи ))

20:31

маленький пони

педрилка расплакалась, не хватает деньги на эпилятор для задницы.) вали уже и не ной, заднеприводное чудовище.

20:19

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