"Реал" обменяет Роналду на Неймара?

Форвард Криштиану Роналду покинет "Реал", если клуб не повысит ему зарплату, утверждает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Официально 33-летний португалец объявит о своем будущем 4 июня.



Роналду недоволен, что зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара, несмотря на все свои достижения. Португалец 5 раз выигрывал Лигу чемпионов (больше только экс-полузащитник "Реала" Франсиско Хенто - 6 раз ) и становился лучшим бомбардиром последних шести розыгрышей турнира.



"Реал" не готов удовлетворить финансовые аппетиты Роналду и рассматривает вариант с его обменом на Неймара с доплатой. В свою очередь "ПСЖ" готов предложить португальцу зарплату, которую он хочет в мадридском клубе.

В минувшем сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.