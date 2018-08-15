Денис Черышев: "Валенсия", спасибо за эту возможность! Принимаюсь за усердную работу"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал переход в "Валенсию". "Вильярреал" отдал 27-летнего игрока в аренду "летучим мышам" на один сезон.

- Спасибо, Валенсия, за эту новую возможность!, - написал Черышев в Инстаграме. - Cлава Богу, что все хорошо получилось! Все вышло хорошо. Принимаюсь за усердную работу, чтобы вы, болельщики, были довольны. Вперед!

Экс-футболист "Реала" уже выступал за "Валенсию" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где в пяти матчах отметился четырьмя забитыми мячами.

Черышев в "Валенсии" лучшая новость для сборной России