Дембеле на предматчевой разминке "Барселоны" почувствовал дискомфорт. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, что нападающий "Барселоны" Усман Дембеле с трудом выполняет упражнения на разминке. Кроме того, французский форвард перед стартом матча против "Хетафе" (2:1) держится за заднюю поверхность бедра.

Сегодня "Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что нападающий команды перенесет операцию на бедренном сухожилии в одной из клиник Хельсинки. Отмечается, что лечением французского футболиста малийского происхождения займется врач Сакари Орава.

Напомним, форвард, перешедший в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" летом этого года за 105 миллионов евро, получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе"(2:1). По оценкам медицинского штаба каталонцев, на восстановление у Дембеле уйдет 3,5-4 месяца.