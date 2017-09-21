Дембеле на инвалидной коляске вернулся в Барселону

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле, которому была сделана операция, вернулся в Барселону. Испанский клуб опубликовал на своей странице в Твиттере видеоролик, посвященный возвращению игрока.

Напомним, форвард получил травму бедра в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" (2:1), после чего был прооперирован. По сообщениям врачей, он пропустит примерно 3,5 месяца.