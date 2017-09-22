Де Бьязи возглавит "Алавес"

Руководство "Алавеса" решило назначить итальянского специалиста Джанни Де Бьязи главным тренером команды, сообщает As. Он подпишет с клубом контракт до конца сезона с возможностью продления.

Отметим, ранее Де Бьязи работал с "Моденой", "Брешией", "Удинезе", "Леванте" и "Торино". С 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании, которую впервые в истории вывел на чемпионат Европы.

"Алавес" после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда проиграла все матчи, не забив ни одного мяча.