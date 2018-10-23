Даниэль Парехо: "Черышев меня не подкалывал. Пусть только попробует!"

Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо высоко оценил игру хавбека команды Дениса Черышева. Футболист сборной России во второй раз перешел в "Валенсию" этим летом, клуб арендовал его из "Вильярреала".

- Мы уже второй раз играем вместе за "Валенсию", - цитирует русскоязычная версия сайта УЕФА Парехо. - Хороший человек, дружелюбный, всегда улыбается, добрый. К тому же способен решать любые задачи на поле. Отличный партнер по команде.

Как футболист он в прекрасной форме, что все мы видели на чемпионате мира, в прошлом году в "Вильяреале" и сейчас в "Валенсии". Он обладает высокой скоростью, хорошо простреливает и подает, выполняет большой объем работы. Денис жертвует собой и помогает команде. Таких игроков всегда хочешь видеть в своем клубе.

(По поводу поражения Испании от России по пенальти на чемпионате мира) Он меня не подкалывал, потому что у него просто не получится меня подколоть! Пусть только попробует... (смеется) Нет, правда, мы особо не поднимали эту тему, хотя время от времени он чего-то щебечет! (смеется)