Дани Себальос избежал тяжелой травмы шеи

Полузащитник "Реала" Дани Себальос получил травму шеи в расположении молодежной сборной Испании. Повреждение хавбек получил в товарищеском матче с Италией (3:0). После игры он пожаловался на тошноту и головокружение, поэтому его доставили в больницу Толедо. Там Себальос прошел детальное обследование, которое выявило у него повреждение мышц шеи и шейных позвонков, сообщает Королевская футбольная федерация Испании.

В течение ближайших дней Себальос будет находиться под наблюдением врачей, которые выписали его из больницы с шейным фиксатором. Сроки восстановления не называются.