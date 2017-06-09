Дани Карвахаль: "Если вы освистываете Пике, вы освистываете всю команду"

Защитник сборной Испании Дани Карвахаль выразил недовольство тем, что болельщики освистывали его партнера по команде Жерара Пике во время товарищеской встречи с Колумбией (2:2). Пике и ранее подвергался критике за свою позицию по вопросу независимости Каталонии.

– Пике – это игрок, который все отдал ради команды, – цитирует AS Карвахаля. – Это фантастический футболист. Я надеюсь, что больше мы такого не услышим, потому что он не заслуживает этого свиста. Если вы освистываете кого-то из нас, вы освистываете всю команду.