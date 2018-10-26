Черышев не поможет "Валенсии" в матче с "Атлетиком"

"Валенсия" объявила заявку на матч 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетика". "Летучим мышам" в предстоящей встрече не поможет полузащитник сборной России Денис Черышев. Игра "Атлетик" - "Валенсия" состоится 27 октября, начало - 17.15 по московскому времени.

20 октября Черышев был заменен на 16-й минуте матча 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1). 23 октября он не принял участия во встрече 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:1).