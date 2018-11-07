Черышев и Месси стали ближе к российским болельщикам

В среду в Москве состоялось подписание трехлетнего партнерского соглашения между букмекерской компанией "Фонбет" и представителями чемпионата Испании.

Российскую сторону представляли генеральный директор Александр Парамонов и директор по маркетингу Алина Якиревич, зарубежную – представитель ла лиги в России Даниэль Серехидо и глава отдела партнерских соглашений Грегори Болле.

После торжественного подписания представители испанского чемпионата получили в подарок памятные монеты, на каждой из сторон которой были изображены логотипы букмекерской компании и ла лиги.

– Партнерство с ла лигой для нас – еще один шаг на международную арену, – отметил Парамонов.

Серехидо, в свою очередь, отметил, что тесное сотрудничество с "Фонбет" – возможность расширить свое присутствие на российском рынке. К тому же цель у партнеров общая – сделать испанский чемпионат ближе к фанатам.

– Мы приняли решение дарить болельщикам не фрибеты, а уникальные впечатления. Поэтому сейчас мы разыгрываем поездку на класико с возможностью не только посетить матч, но и пообщаться с амбассадорами Ла лиги, а также получить памятные призы с автографами футболистов, – сказала Якиревич.

Были Карпин и Мостовой, теперь – Черышев

– Если вспомнить историю, в этом партнерстве нет ничего удивительного, – отметил Болле. – Раньше у нас играли Карпин и Мостовой, а сейчас – Черышев. Мы с Александром говорили и пришли к выводу, что сейчас главной российской звездой является Черышев. Пусть он сейчас травмирован, но он тоже играет в чемпионате Испании".

На вопрос о том, будет ли у болельщиков возможность делать специальные ставки на выступление россиянина, Парамонов ответил: "На каждый матч ла лиги будет более 200 котировок. В том числе, на выступление Черышева. Не разочаруем".

Спрашивали гендиректора и о том, почему "Фонбет" выбрал именно испанский чемпионат, а не английскую премьер-лигу, например. Ответ Парамонова был исчерпывающим: "Рейтинги показывают, что для российского зрителя ла лига интереснее, чем АПЛ".

Болле, в свою очередь, объяснил выгоды от этого партнерства для испанского чемпионата:

– Россия – это один из самых больших рынков Европы, рынок страны, которая только что принимала чемпионат мира. Мы хотим ассоциироваться с лучшими и быть ближе к болельщикам".

В России есть таланты

Продолжая разговор о Черышеве, Болле высказался о возможном появлении большего количества россиян в ла лиге.

– Ла лига всегда старается приглашать лучших, – сказал он. – Когда смотришь на игру Черышева, нужно помнить, что он был в академии "Реала", одного из самых успешных клубов мира. Сейчас он в "Валенсии", которая выступает в Лиге чемпионов.

Что касается талантов, мы их ищем. В России таковые есть! Невозможно дойти до четвертьфинала чемпионата мира, выбив Испанию, не имея при этом талантливых игроков. Проблема не в том, чтобы найти их, а в том, чтобы привлечь их именно в испанский чемпионат. (Андрей МИХАЙЛОВ)