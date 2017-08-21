Бывший игрок "Спартака" назначен капитаном "Севильи"

Защитник "Севильи" Николас Пареха стал новым капитаном команды, информирует AS. Вице-капитаном андалусийцев назначен Даниэл Каррису, третьим – Серхио Эскудеро, четвертым – Габриэль Меркадо. Выборы новых капитанов "Севильи" были обусловлены уходом из команды полузащитника Висенты Иборры (перешел в "Лестер") и нападающего Витоло ("Атлетико", арендован "Лас-Пальмасом").

Напомним, что с 2010 по 2014 год Пареха принадлежал "Спартаку". В составе красно-белых аргентинец стал серебряным призером чемпионата России сезона-2011/12.