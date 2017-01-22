03:00 22 января | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры прогнозируют поражение "Эйбара" от "Барселоны"

Лионель МЕССИ. Фото AFP
Лионель МЕССИ. Фото AFP
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В чемпионате Испании матчем "Эйбар" - "Барселона" завершится 19-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эйбар" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 9,24 - Н 5,84 - П2 1,30

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. На деревенском стадионе в Эйбаре "Барселона" выигрывала свои предыдущие матчи со счетами 4:0 и 2:0, причем оба раза Месси делал дубль. Каталонцы будут вынуждены обходиться без дисквалифицированного Маскерано и травмированных Иньесты и Рафиньи. "Эйбар" потратил меньше "Барсы" сил в кубковом матче в середине недели, поскольку "оружейники" выставили на "Висенте Кальдерон" состав, далекий от оптимального. Тогда как "Барса" билась в Сан-Себастьяне со всеми своими лидерами и выложилась в этой игре весьма основательно.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эйбар" - "Барселона".

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