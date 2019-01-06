Брахим Диас подписал контракт с мадридским "Реалом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Брахим Диас перешел в стан "Реала", сообщает официальный сайт "королевского" клуба.

Информация о переходе игрока муссировалась в СМИ в течение последнего месяца. 19-летний игрок подписал "Реалом" контракт сроком на шесть лет, до лета 2025 года. В понедельник, 7 января, он будет официально представлен на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Диас четырежды появился на поле в футболке "Сити": три раза - в матчах Кубка Лиги, и еще один - в матче на Суперкубок Англии. В этих играх он забил два гола.