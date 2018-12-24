"Барселона" заинтересовалась форвардом "Сельты" Макси Гомесом

"Барселона" в ближайшее время может рассмотреть вопрос о покупке нападающего "Сельты" Макси Гомеса.

22-летний уругваец рассматривается руководством каталонского клуба в качестве долгосрочной замены Луису Суаресу, которому в следующем году исполнится 32 года. Помимо "Барселоны", футболистом также интересуется мадридский "Атлетико", в составе "матрасников" он может заменить Диего Косту. Сумма отступных за Макси Гомеса равняется 50 миллионам евро.

В составе "Сельты" Гомес сыграл 48 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 24 гола.