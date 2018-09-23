"Барселона" в меньшинстве ушла от поражения в матче с "Жироной"

"Барселона" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Жироной" - 2:2. У каталонцев отличились Лионель Месси и Жерар Пике. В составе гостей дубль оформил Кристиан Стуани.

Отметим, что "Барселона" осталась в меньшинстве на 35-й минуте встречи - с поля был удален Клеман Лангле.

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, имея одинаковое количество очков с "Реалом" (по 13). "Жирона" вышла на шестое место (8 очков).

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

"Барселона" - "Жирона" - 2:2 (1:1)

Голы: Месси, 19 (1:0). Стуани, 45 (1:1). Стуани, 51 (1:2). Пике, 63 (2:2).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Ракитич, 58), Бускетс, Видаль (Коутинью, 58), Месси, Л.Суарес, Дембеле (Юмтити, 46).

"Жирона": Буну, Адай, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Муньеса, Алейкс Гарсия (Борха, 46), Пере Понс, Гранель (Дуглас Луис, 72), Стуани, Порту (Думбья, 85).

Предупреждения: Семеду, 12. Артур, 15. Стуани, 16. Эспиноса, 39. Хуанпе, 61. Алькала, 68. Пике, 81.

Удаление: Лангле, 35.

Судья: Хиль Мансано.

23 сентября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".