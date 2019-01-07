"Барселона" в гостях обыграла "Хетафе"

"Барселона" в матче 18-го тура чемпионата Испании в гостях обыграла "Хетафе" со счетом 2:1. Голы у каталонцев забили Лионель Месси и Луис Суарес. У хозяев поля отличился Хайме Мата.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Хетафе" идет на седьмом месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Хетафе" - "Барселона" - 1:2 (1:2)

Голы: Месси, 20 (0:1). Л.Суарес, 39 (0:2). Хайме Мата, 43 (1:2).

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Д.Суарес, Фулькье (Хорхе Молина, 57), Джене, Портильо (Ибаньес, 84), Максимович, Арамбарри, Анхель (Сайс, 74), Хайме Мата.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Сержи Роберто, Лангле, Ракитич, Видаль (Бускетс, 70), Артур (Аленья, 88), Месси, Л.Суарес, Дембеле (Коутинью, 84).

Предупреждения: Артур, 12. Жорди Альба, 15. Фулькье, 15. Д.Суарес, 61. Видаль, 65. Кабрера, 69. Максимович, 77.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

6 января. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".