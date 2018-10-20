"Барселона" - "Севилья": Месси сыграет с первых минут, Промес остался в запасе

"Барселона" и "Севилья" объявили составы на матч 9-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнет нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Форвард гостей Квинси Промес остался на скамейке запасных.

Состав "Барселоны": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Артур, Ракитич, Месси, Суарес, Коутинью.

Запасные: Силлессен, Дембеле, Рафинья, Мунир, Роберто, Видаль, Чуми.

Состав "Севильи": Вацлик, Навас, Кьяер, Каррисо, Гомез, Арана, Банега, Васкес, Сарабиа, Силва, Бен Йеддер.

Запасные: Сориано, Меса, Нолито, Видаль, Муриэль, Промес, Меркадо.

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