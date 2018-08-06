"Барселона" презентовала Видаля в качестве игрока команды

"Барселона" представила новичка команды, полузащитника Артуро Видаля. 31-летний чилиец подписал с каталонцами трехлетний контракт. Презентация прошла на стадионе "Камп Ноу".

Трансфер Видаля из "Баварии" в "Барселону" оценивается примерно в 20-25 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах бундеслиги (17 – в основе), забил шесть голов и отдал две результативные передачи.