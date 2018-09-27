"Барселона" подтвердила продление контракт с Бускетсом

"Барселона" подписала новый контракт с полузащитником Серхио Бускетсом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.

Таким образом, подтвердилась информация, опубликованная ранее в испанских СМИ. Также клуб назвал сумму отступных за расторжение контракта - 500 миллионов евро. Ранее она составляла 200 миллионов. Предыдущий контракт истекал в 2021 году.

Всего 30-летний хавбек и вице-капитан команды провел 490 матчей за "Барселону" и забил 13 мячей. Он завоевал с "Барсой" 26 трофеев, в том числе семь раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

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