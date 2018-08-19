"Барселона" на старте разгромила "Алавес", Месси сделал дубль

"Барселона" обыграла "Алавес" в 1-м туре чемпионата Испании - 3:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Лионель Месси, еще один мяч на счету Фелипе Коутинью.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

"Барселона" - "Алавес" - 3:0 (0:0)

Голы: Месси, 64 (1:0). Коутинью, 83 (2:0). Месси, 90+2 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Коутинью, 46), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Бускетс (Видаль, 85), Ракитич, Месси, Суарес, Дембеле (Артур, 77).

"Алавес": Пачеко, Агиррегабирия, Марипан, Лагуардия, Дуарте, Хони (Борха Бастон, 68), Торрес (Марин, 68), Гарсия, Вакасо, Ибаи Гомес, Собрино (Бурги, 71).

Предупреждения: Торрес, 10. Марипан, 41.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

18 августа. Барселона. Стадион "Камп Ноу".