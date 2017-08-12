"Барселона" может включить Ракитича в сделку по трансферу Коутинью

"Барселона" продолжает попытки договориться с "Ливерпулем" о трансфере полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Don Balon. По информации источника, каталонцы готовы включить в сделку по переходу 25-летнего хавбека своей команды Ивана Ракитича.

Напомним, ранее в пятницу, 11 августа, мерсисайдцы выпустили официальное заявление, в котором говорилось, что Коутинью не покинет команду в летнее трансферное окно. Несмотря на жесткую позицию клуба, полузащитник пытался договориться с руководством о продаже, но его прошение было отклонено.

Напомним, Коутинью выступает за мерсисайдцев с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече.

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