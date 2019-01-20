"Барселона" - "Леганес": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 20 января, "Барселона" принимает "Леганес".

"Барселона" с 43 очками занимает первое место в чемпионате Испании. У "Леганеса" 22 очка и 13-я позиция.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 1.16, ничья - 7,49, победа гостей - 16.0.

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Следить за матчем "Барселона" – "Леганес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

"Барселона" – "Леганес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 20-й тур, 20 января 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей