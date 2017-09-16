"Атлетико" обыграл "Малагу" в первом матче на новом стадионе

"Атлетико" победил "Малагу" со счетом 1:0 в матче 4-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч в этой встрече во втором тайме забил форвард Антуан Гризманн. Этот мяч стал для француза первым в сезоне.

Отметим, что встреча проходила на новом стадионе мадридцев "Ванда Метрополитано", который вмещает более 67 тысяч человек.

Чемпионат Испании

4-й тур

"Атлетико" - "Малага" - 1:0 (0:0)

Гол: Гризманн, 61.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Феррейра-Карраско, 46), Гризманн, Корреа (Фернандо Торрес, 66).

"Малага": Роберто, Росалес, Эрнандес, Диего Гонсалес, Рикка, Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Аньор, 64), Ресио, Мула (Ролан, 85), Ролон (Кеко, 70), Борха Бастон.

Предупреждения: Феррейра-Карраско, 64. Хуанфран, 76. Кеко, 88.

Судья: Санчес Мартинес.

16 сентября. Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано".