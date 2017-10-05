"Атлетико" не продает билеты болельщикам "Барселоны"

"Атлетико" отказался предоставлять билеты болельщикам "Барселоны" на предстоящий 14 октября матч чемпионата Испании. Как сообщает Sky Sports, мадридский клуб ссылается на проблемы с логистикой на новом стадионе "Ванда Метрополитано".

По данным испанских СМИ, билеты на матч успели приобрести всего несколько десятков болельщиков "Барселоны", их лишать возможности посетить игру не будут, а остальные заявки отклонены. В Испании полагают, что это решение может быть связано не с логистикой, а с напряженностью между Мадридом и Каталонией по вопросу референдума о независимости последней.